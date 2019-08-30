Чавушоглу: РФ гарантировала безопасность наблюдательных пунктов в Идлибе

АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

"Россия дала гарантию, что силы режима (президента Сирии Башара) Асада не будут совершать нападения на наши наблюдательные пункты в Идлибе", - заявил Чавушоглу в ходе визита в Норвегию. Его цитирует телеканал NTV.

Он добавил, что турецкие военные покинут Сирию, как только будет найдено политическое решение кризиса в стране.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил 23 августа об освобождении крупного города Хан-Шейхун, контролировавшегося экстремистами с 2014 года, и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.