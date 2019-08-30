В Москве юрист признался начальнику в краже ноутбуков на миллион рублей

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудник частной компании украл у своей фирмы девять ноутбуков и продал их на рынке, но потом сознался в этом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В полицию обратилась по доверенности младший юрисконсульт частной фирмы с заявлением, что сотрудник компании признался непосредственному руководителю в том, что взял в общей сложности 9 ноутбуков со склада фирмы и продал их на Царицынском рынке электроники в августе", - рассказал собеседник агентства.
Сумма ущерба для компании превысила миллион рублей. Полиция проводит проверку произошедшего.