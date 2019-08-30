В Москве юрист признался начальнику в краже ноутбуков на миллион рублей

"В полицию обратилась по доверенности младший юрисконсульт частной фирмы с заявлением, что сотрудник компании признался непосредственному руководителю в том, что взял в общей сложности 9 ноутбуков со склада фирмы и продал их на Царицынском рынке электроники в августе", - рассказал собеседник агентства.