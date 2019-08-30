Армия САР заявила об освобождении десяти деревень к востоку от Хан-Шейхуна

ДАМАСК, 30 авг - РИА Новости. Армия Сирии к утру 30 августа установила контроль над 10 деревнями к востоку от ранее освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Армия продолжила продвигаться в Идлибе на юге и юго-востоке провинции, нанося удары по укреплениям террористических группировок и вытесняя их из районов, где они засели, нанося им значительный ущерб в живой силе и технике. К утру 30 августа от терроризма очищены следующие деревни, села, фермы, высоты: аль-Хувейн аль-Кабир, Телль-Губар, ас-Саккият, Телль-Саккият, ат-Таманиа, Телль-Турки, Телль-Сейид Али, Телль-Сейид Джаафар, западные и восточные фермы Таманиа", - заявил источник.

Он отметил, что сирийская правительственная армия продолжает операцию по освобождению от террористов провинции Идлиб.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил 23 августа об освобождении крупного города Хан-Шейхун, контролировавшегося экстремистами с 2014 года, и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.