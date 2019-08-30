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РИА Новости

Журналисты собрались в аэропорту "Киев" в ожидании самолета с заключенными

11:43 30.08.2019
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© Фото : страница аэропорта "Киев" в FacebookМеждународный аэропорт "Киев"
Международный аэропорт Киев
© Фото : страница аэропорта "Киев" в Facebook
Международный аэропорт "Киев". Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Несколько десятков журналистов ждут в пятницу в аэропорту "Киев" прибытия самолёта из РФ с украинскими заключёнными, передаёт корреспондент РИА Новости.
Журналисты и операторы ожидают прибытия украинцев возле выхода из зала прилетов. При этом неизвестно, прилетит ли самолёт в пятницу. В аэропорту информацию не комментируют.
Ранее СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск). Офис президента Украины и Служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.
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