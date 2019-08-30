Журналисты собрались в аэропорту "Киев" в ожидании самолета с заключенными

Журналисты и операторы ожидают прибытия украинцев возле выхода из зала прилетов. При этом неизвестно, прилетит ли самолёт в пятницу. В аэропорту информацию не комментируют.

Ранее СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск). Офис президента Украины и Служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.