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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы обмена пленными между Россией и Украиной

11:42 30.08.2019
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CC0 / Public Domain / Наручники
Наручники
CC0 / Public Domain /
Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Политической воли глав России и Украины достаточно для обмена задержанными между странами, юридических оснований международного права для этого не нужно. Такое мнение высказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.
По мнению эксперта, если бы речь шла об экстрадиции, то, безусловно, об этом есть правовые документы, но в данном случае речь идет не об этой процедуре. Данный процесс квалифицируется как обмен заключенными, совершившими "деяния, имеющие политический компонент, а не просто какие то правонарушения в чистом виде".
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"Это четко не прописано в международных правовых договорах и конвенциях, потому что это решается на двустороннем уровне, здесь никакое многостороннее сотрудничество не поможет, потому что это взаимное решение на уровне глав государств, здесь никаких третьих лиц нет и быть не может", - подчеркнула Сазонова.
По ее словам, правовые основания в данном случае фактически не нужны, политической воли достаточно, она перекрывает юридические основания.
"Все подобные вещи всегда регламентируются и курируются лично главами государств или правительств. В данном случае мы видим фактически две фигуры – это Владимир Путин и Владимир Зеленский, которые приняли решение приостановить производство и преследование в отношение 33 людей с обеих сторон и произвести обмен. То есть в принципе политические решения тех лиц, которые являются верховными главнокомандующими, являются правовым основанием в данном случае", - отметила эксперт.
Также Сазонова сказала, что когда речь идет о помиловании, это не сопровождается признанием вины. Поскольку дела политические, помилование является юридическим основанием для того, что будет происходить в дальнейшем, считает эксперт. На территории своих государств они уже свободные люди, добавила она. Считается, что обмен уже завершен и начинаются дальнейшие политические действия, отметила собеседница агентства.
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Эксперт заявила, что вопрос о возможности их возвращения в качестве гостей на Украину и в Россию остается открытым, поскольку у процедур, которые происходят, основания скорее не юридические, а политические.
Ранее в пятницу офис президента Украины сообщил, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности.
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
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