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РИА Новости

Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству осадков в августе

11:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковПоследствия ливневых дождей во Владивостоке
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рекорд 1900 года побит во Владивостоке по количеству осадков в августе, уточнил Гидрометцентр.
Ранее Примгидромет рассказал, что такого дождливого августа - более 400 мм с 1 по 28 число - не было во Владивостоке за всю историю наблюдений.
"За прошедшие дни августа в краевой столице выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений, текущая сумма составляет 483 миллиметра, что уже на 60 миллиметров больше предыдущего рекорда, установленного в августе 1900 года", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье был введен режим ЧС регионального характера.
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