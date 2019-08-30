Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству осадков в августе

Ранее Примгидромет рассказал, что такого дождливого августа - более 400 мм с 1 по 28 число - не было во Владивостоке за всю историю наблюдений.

"За прошедшие дни августа в краевой столице выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений, текущая сумма составляет 483 миллиметра, что уже на 60 миллиметров больше предыдущего рекорда, установленного в августе 1900 года", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье был введен режим ЧС регионального характера.