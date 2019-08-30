В Башкирии к поискам пропавшего из колыбели ребенка подключились волонтеры

УФА, 30 авг - РИА Новости. К поиску пропавшего из колыбели годовалого малыша в Башкирии подключились водолазы и волонтеры поисковых отрядом, всего в операции задействовано более 150 человек, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Во вторник в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее годовалый ребенок пропал. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми – 1 и 5 лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Поиски ребенка ведут полицейские, следователи, спасатели и добровольцы.

"К работе по поиску годовалого малыша подключились водолазы, волонтеры поисковых отрядов "Поиск пропавших детей - Башкортостан" и "Лиза Алерт". Всего в поисках задействованы более полутора сотен человек", - говорится в сообщении башкирской полиции.

Ведомство отмечает, что в операции задействованы так же сотрудники кинологической службы с шестью служебными собаками.