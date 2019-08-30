На юге ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел при тушении пожара

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских силовиков при тушении пожара в селе Коминтерново на юге ДНР, никто не пострадал, поврежден автомобиль, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС ДНР, в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелись клуб и нежилое здание в селе Коминтерново на юге республики, на место были направлены пожарные машины.

"Прибыв к месту вызова, личный состав не имел возможности приступить к тушению пожара, так как обстрел не прекращался. Несмотря на большой риск, спасатели повторно вернулись к месту пожара для того, чтобы продолжить тушение нежилого здания и клуба. В это время начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, никто из спасателей не пострадал, были повреждены отсеки пожарного автомобиля.