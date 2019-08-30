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РИА Новости

На юге ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел при тушении пожара

11:37 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке
Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских силовиков при тушении пожара в селе Коминтерново на юге ДНР, никто не пострадал, поврежден автомобиль, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
По информации МЧС ДНР, в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелись клуб и нежилое здание в селе Коминтерново на юге республики, на место были направлены пожарные машины.
"Прибыв к месту вызова, личный состав не имел возможности приступить к тушению пожара, так как обстрел не прекращался. Несмотря на большой риск, спасатели повторно вернулись к месту пожара для того, чтобы продолжить тушение нежилого здания и клуба. В это время начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, никто из спасателей не пострадал, были повреждены отсеки пожарного автомобиля.
Коминтерново - село на юге ДНР. Находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий здесь проживало около 800 человек. По данным на 2016 год, в селе оставалось не более 200.
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