В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома

"На момент возникновения пожара внутри дома находился девятилетний Кирилл Кемайкин. Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик увидел огонь, и пошел за спящей сестрой 2015 года рождения. Чтобы спастись, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру. Тем самым он спас жизнь не только себе, но маленькой девочке", - говорится в сообщении.