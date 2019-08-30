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РИА Новости

В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома

11:35 30.08.2019 (обновлено: 12:48 30.08.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике МордовияПожар в частном доме Ардатово Дубенского района Республики Мордовия. 30 августа 2019
Пожар в частном доме Ардатово Дубенского района Республики Мордовия. 30 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Девятилетний Кирилл Кемайкин из мордовского села Ардатово спас четырехлетнюю сестру из огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
Сообщение о пожаре в селе Ардатово Дубенского района поступило в пожарно-спасательную службу 28 августа в 11 часов. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и обшивки дома.
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"На момент возникновения пожара внутри дома находился девятилетний Кирилл Кемайкин. Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик увидел огонь, и пошел за спящей сестрой 2015 года рождения. Чтобы спастись, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру. Тем самым он спас жизнь не только себе, но маленькой девочке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на момент возникновения пожара мать детей была на работе, отец делал ремонт в бане.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике МордовияПожар в частном доме Ардатово Дубенского района Республики Мордовия. 30 августа 2019
Пожар в частном доме Ардатово Дубенского района Республики Мордовия. 30 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Мордовия
Пожар в частном доме Ардатово Дубенского района Республики Мордовия. 30 августа 2019
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МордовияРоссияПроисшествия
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