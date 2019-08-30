ФАС обжаловала решение суда по ценам Варандейского терминала "Лукойла"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подала апелляционную жалобу на решение суда, который отменил решение ведомства о завышении цен на перевалку нефти Варандейским терминалом "Лукойла", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Жалоба подана 29 августа, сообщается в документах.

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" (дочерние структуры "Роснефти" с октября 2016 года). По итогам его рассмотрения ФАС в марте 2019 года признала подконтрольную "Лукойлу" компанию "Варандейский терминал" нарушителем закона о защите конкуренции, сочтя, что она, злоупотребив доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Ведомство предписало устранить нарушение.

В начале августа арбитражный суд Москвы признал решение ФАС незаконным. В антимонопольном ведомстве тогда пообещали обжаловать это решение суда, в "Роснефти" также заявили о несогласии с ним.