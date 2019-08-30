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РИА Новости

ФАС обжаловала решение суда по ценам Варандейского терминала "Лукойла"

11:35 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подала апелляционную жалобу на решение суда, который отменил решение ведомства о завышении цен на перевалку нефти Варандейским терминалом "Лукойла", сообщается в картотеке арбитражных дел.
Жалоба подана 29 августа, сообщается в документах.
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28 августа, 12:39РИА Новости
ФАС проследит за ценами на АЗС "Роснефти" и "Лукойла" в Петербурге
Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" (дочерние структуры "Роснефти" с октября 2016 года). По итогам его рассмотрения ФАС в марте 2019 года признала подконтрольную "Лукойлу" компанию "Варандейский терминал" нарушителем закона о защите конкуренции, сочтя, что она, злоупотребив доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Ведомство предписало устранить нарушение.
В начале августа арбитражный суд Москвы признал решение ФАС незаконным. В антимонопольном ведомстве тогда пообещали обжаловать это решение суда, в "Роснефти" также заявили о несогласии с ним.
"Башнефть-Полюс" - совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.
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БашнефтьРоснефтьЛУКОЙЛМоскваНенецкий АОРоссияЭкономика
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