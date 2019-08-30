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РИА Новости

В Испании более 150 мигрантов прорвались через границу анклава Сеута

11:33 30.08.2019
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© AFP 2019 / Jorge GuerreroМигранты после спасения береговой охраной Испании в гавани Альхесирас. 14 июля 2018
Мигранты после спасения береговой охраной Испании в гавани Альхесирас. 14 июля 2018
© AFP 2019 / Jorge Guerrero
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 150 нелегальных мигрантов в пятницу утром прорвались через границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в 7.20 по местному времени (8.20 мск) в районе волнореза города Бенсу, где заканчивается двойной забор длиной 8,2 километра, отделяющий испанский анклав от территории Марокко.
Как сообщили местные власти, около пяти сотрудников Гражданской гвардии были доставлены в больницу с легкими ранениями. Среди мигрантов также есть пострадавшие, в том числе получившие серьезные травмы.
По данным газета Pais, число мигрантов, осуществивших попытку прорыва через границу, было гораздо больше.
Мигранты из африканских стран регулярно пытаются перелезть через заборы, установленные на границе в анклавах Мелилья и Сеута. Только в районе Мелильи с 1 января по 15 июля границу преодолели, по данным МВД Испании, почти 2,4 тысячи мигрантов. С начала года в Испанию по морю и по суше прибыли 14 667 мигрантов.
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