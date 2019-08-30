В Испании более 150 мигрантов прорвались через границу анклава Сеута

Инцидент произошел в 7.20 по местному времени (8.20 мск) в районе волнореза города Бенсу, где заканчивается двойной забор длиной 8,2 километра, отделяющий испанский анклав от территории Марокко.

Как сообщили местные власти, около пяти сотрудников Гражданской гвардии были доставлены в больницу с легкими ранениями. Среди мигрантов также есть пострадавшие, в том числе получившие серьезные травмы.

Мигранты из африканских стран регулярно пытаются перелезть через заборы, установленные на границе в анклавах Мелилья и Сеута. Только в районе Мелильи с 1 января по 15 июля границу преодолели, по данным МВД Испании, почти 2,4 тысячи мигрантов. С начала года в Испанию по морю и по суше прибыли 14 667 мигрантов.