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РИА Новости
Оренбургская область

Около 30 тысяч человек посетили кинофестиваль в Оренбуржье

11:33 30.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Около 30 тысяч человек посетили кинопоказы и другие мероприятия XII Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард", завершившего работу в Оренбурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Кинофестиваль стал одним из грандиозных событий Года театра - мероприятия фестиваля посетили свыше 30 тысяч оренбуржцев и гостей региона. И сегодня мне хочется выразить слова огромной благодарности организаторам фестиваля, его участникам, и, конечно, тем, кто создаёт кино", - сказал исполняющий обязанности вице-губернатора – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов на церемонии закрытия кинофестиваля.
По его словам, в этом году в парке мемориального комплекса-музея "Салют, Победа!" в Оренбурге показали 14 фильмов, которые посмотрели свыше двух тысяч человек.
В пресс-службе напомнили, что в рамках кинофестиваля в регионе прошли более 90 мероприятий, в том числе кинопоказы в формате open-air, всероссийская акция "Ночь кино", творческие вечера заслуженных артистов России Василия Мищенко и Валерия Яременко, артистов театра и кино Вячеслава Разбегаева и Анастасии Макеевой. В этом году на кинофестивале были вручены 20 призов. Кроме того, в рамках фестиваля открылся обновленный кинозал в селе Шарлык Оренбургской области, оснащенный современным цифровым оборудованием.
В пресс-службе добавили, что за 12 лет проведения кинофестиваля в нем приняли участие кинематографисты из более чем 50 стран мира, было показано более тысячи фильмов зарубежных и российских режиссёров, состоялось более ста кинопремьер.
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