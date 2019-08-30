Около 30 тысяч человек посетили кинофестиваль в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Около 30 тысяч человек посетили кинопоказы и другие мероприятия XII Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард", завершившего работу в Оренбурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Кинофестиваль стал одним из грандиозных событий Года театра - мероприятия фестиваля посетили свыше 30 тысяч оренбуржцев и гостей региона. И сегодня мне хочется выразить слова огромной благодарности организаторам фестиваля, его участникам, и, конечно, тем, кто создаёт кино", - сказал исполняющий обязанности вице-губернатора – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов на церемонии закрытия кинофестиваля.

По его словам, в этом году в парке мемориального комплекса-музея "Салют, Победа!" в Оренбурге показали 14 фильмов, которые посмотрели свыше двух тысяч человек.

В пресс-службе напомнили, что в рамках кинофестиваля в регионе прошли более 90 мероприятий, в том числе кинопоказы в формате open-air, всероссийская акция "Ночь кино", творческие вечера заслуженных артистов России Василия Мищенко и Валерия Яременко, артистов театра и кино Вячеслава Разбегаева и Анастасии Макеевой. В этом году на кинофестивале были вручены 20 призов. Кроме того, в рамках фестиваля открылся обновленный кинозал в селе Шарлык Оренбургской области, оснащенный современным цифровым оборудованием.