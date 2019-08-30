В Якутии нашли самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку

ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. Место вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии обнаружено, к нему вылетел вертолет со спасателями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу. На борту находились пять человек (два члена экипажа и три пассажира). К месту посадки из поселка Батагай Верхоянского района вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", но вскоре воздушное судно вернулось на базу, так как не смогло обнаружить местонахождение самолета.
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"Самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" обнаружил место посадки Ан-2, совершившего вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ми-8 "полярников" с аварийно-спасательной бригадой вылетел из аэропорта "Якутск" для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров Ан-2. Ориентировочное время прибытия Ми-8 обратно в Якутск - 3,5 часа", - рассказал Платонов.