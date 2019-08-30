Россия примет участие в подписании соглашения между США и талибами

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Представители России, как ожидается, будут принимать участие в церемонии подписания соглашения между движением "Талибан" и США, когда документ будет окончательно утвержден всеми сторонами, сказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

"Процесс пока не завершен. (Спецпредставитель США по Афганистану Залмай) Халилзад с талибами должен чуть ли не сегодня досогласовать, после этого он поедет в Кабул, чтобы согласовать, как минимум, представить соглашение афганскому руководству и после этого будет назначена дата подписания. Да, мы будем принимать участие, в частности, я от России, в этой церемонии", - сказал Кабулов.

Он подчеркнул, что пока не может сказать, в каком статусе будет присутствовать на подписании соглашения, если и когда оно будет заключено. "Мы ждем точных подтверждений. Все, что я говорю, черпая пока из разных источников информации, но американский спецпредставитель как только завершит все согласования и определится - он со мной свяжется. Мы так договорились", - отметил Кабулов.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что пока всеми деталями процесса не обладает.

Ранее Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. По его словам, талибы "подают сигналы", что они хотят заключить соглашение.

Газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом в рамках начального соглашения с радикальным движением "Талибан" готов вывести из Афганистана менее половины воинского контингента.

Готовящаяся сделка требует от талибов объявления перемирия и начала прямых переговоров с афганским правительством. В обмен США готовы сократить военное присутствие в стране с 14 тысяч до 8-9 тысяч солдат. Как отмечает издание, примерно такой контингент дислоцировался в Афганистане к моменту прихода к власти президента Дональда Трампа.

Накануне Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с группировкой "Талибан" останутся около 8,6 тысячи американских военнослужащих.

Источники газеты сообщили, что договоренности согласованы на 80-90% и могут быть официально оформлены до выборов президента Афганистана, намеченных на сентябрь.