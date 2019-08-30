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РИА Новости

Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье остаются в больнице

11:29 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Двое пострадавших остаются в больнице после ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Ставрополье, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в четверг в регионе произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. По уточненным данным ГИБДД, госпитализированы шесть человек. По информации минздрава региона, госпитализация понадобилась семи пострадавшим, при этом всего в ДТП получили травмы 16 человек, в том числе пятеро детей.
"В больнице Невинномысска остаются два пациента, пострадавших в ДТП. Их состояние стабильное, средней степени тяжести. Один пациент отправлен на амбулаторное долечивание", - сказал собеседник агентства.
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