Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье остаются в больнице

ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Двое пострадавших остаются в больнице после ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Ставрополье, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в четверг в регионе произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. По уточненным данным ГИБДД, госпитализированы шесть человек. По информации минздрава региона, госпитализация понадобилась семи пострадавшим, при этом всего в ДТП получили травмы 16 человек, в том числе пятеро детей.