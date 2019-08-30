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РИА Новости
Культура

Картину "Опять двойка" из Третьяковки впервые привезли во Владивосток

11:28 30.08.2019 (обновлено: 11:41 30.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартину "Опять двойка" представили в Приморье в рамках культурной программы ВЭФ
Картину Опять двойка представили в Приморье в рамках культурной программы ВЭФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Картину Фёдора Решетникова "Опять двойка" привезли во Владивосток в рамках культурной программы пятого Восточного экономического форума, сообщили РИА Новости в Приморской картинной галерее.
"Проект называется "Сочинение по картине "Опять двойка" неслучайно. У многих представителей старшего поколения эта картина вызывает воспоминания про школьные годы", - рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.
Она добавила, что многие со школьных лет помнят эту работу, которая была во вставках в конце школьного учебника, это произведение "вошло в нашу память навсегда", как "Март" Левитана, "Утро" Яблонской. По словам Даценко, это произведение, написанное в 1952 году, было знаковым для искусства ХХ столетия.
Приморцы смогут увидеть знаменитое произведение с 8 сентября.
"Опять двойка" - картина из постоянной коллекции Государственной Третьяковкой галереи и редко ее покидает. В пути из Москвы во Владивосток ее сопровождали сотрудники Третьяковки, которые прочитают для посетителей лекции, расскажут о картине и ее авторе.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Государственная Третьяковская галерея
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