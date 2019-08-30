Картину "Опять двойка" из Третьяковки впервые привезли во Владивосток

Картину "Опять двойка" представили в Приморье в рамках культурной программы ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Картину Фёдора Решетникова "Опять двойка" привезли во Владивосток в рамках культурной программы пятого Восточного экономического форума, сообщили РИА Новости в Приморской картинной галерее.

"Проект называется "Сочинение по картине "Опять двойка" неслучайно. У многих представителей старшего поколения эта картина вызывает воспоминания про школьные годы", - рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.

Она добавила, что многие со школьных лет помнят эту работу, которая была во вставках в конце школьного учебника, это произведение "вошло в нашу память навсегда", как "Март" Левитана, "Утро" Яблонской. По словам Даценко, это произведение, написанное в 1952 году, было знаковым для искусства ХХ столетия.

Приморцы смогут увидеть знаменитое произведение с 8 сентября.

"Опять двойка" - картина из постоянной коллекции Государственной Третьяковкой галереи и редко ее покидает. В пути из Москвы во Владивосток ее сопровождали сотрудники Третьяковки, которые прочитают для посетителей лекции, расскажут о картине и ее авторе.