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Школа на 275 мест появится в подмосковной Малаховке в 2020 году

11:24 30.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс в новой школе
Класс в новой школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 275 мест построят в 2020 году в поселке Малаховка городского округа Люберцы Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Определен подрядчик на строительство общеобразовательной школы в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Учреждение будет рассчитано на 275 мест, его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году", - цитирует пресс-служба главу ведомства Руслана Тагиева.
Отмечается, что новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и финансируется из средств бюджета.
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