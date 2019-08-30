Школа на 275 мест появится в подмосковной Малаховке в 2020 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 275 мест построят в 2020 году в поселке Малаховка городского округа Люберцы Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Определен подрядчик на строительство общеобразовательной школы в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Учреждение будет рассчитано на 275 мест, его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году", - цитирует пресс-служба главу ведомства Руслана Тагиева.