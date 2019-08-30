Эксперт прокомментировал заявление Трампа о военных действиях в космосе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Начало функционирования космического командования США запустило процесс милитаризации космоса, но, несмотря на техническое превосходство Америки, России есть что противопоставить, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии в четверг об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий. Космическое командование возглавит утвержденный в конце июня сенатор генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут 87 формирований. Командование объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических операций.
"Раз создается космическое командование, то оно создается для ведения боевых действий в определенной зоне - космической. Милитаризация космоса пошла полным ходом", - заявил РИА Новости Сивков.
По его словам, США обходят Россию по количеству и качеству космических аппаратов, однако Россия опережает Америку в технологиях борьбы со спутниками.
"Мы до сих пор не развернули космическую группировку, адекватную американцам. Наша группировка значительно меньше. Американцы имеют более совершенные спутники, чем наши. В целом у американцев на сегодняшний день в космосе имеется превосходство, это бесспорно, но зато мы имеем больше возможностей в средствах борьбы с космическими аппаратами. Наши новейшие системы, такие как перспективная система С-500, которая в ближайшее время будет принята на вооружение, способны уничтожать спутники в нижнем космосе - на низкой орбите, где в основном работают спутники-разведчики", - сказал Сивков.
Эксперт считает, что непосредственного конфликта в космосе в ближайшее время ожидать не стоит, но космос станет еще одним театром противостояния наравне с океаном, воздухом, сушей и информационным пространством.