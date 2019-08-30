Эксперт прокомментировал заявление Трампа о военных действиях в космосе

"Мы до сих пор не развернули космическую группировку, адекватную американцам. Наша группировка значительно меньше. Американцы имеют более совершенные спутники, чем наши. В целом у американцев на сегодняшний день в космосе имеется превосходство, это бесспорно, но зато мы имеем больше возможностей в средствах борьбы с космическими аппаратами. Наши новейшие системы, такие как перспективная система С-500, которая в ближайшее время будет принята на вооружение, способны уничтожать спутники в нижнем космосе - на низкой орбите, где в основном работают спутники-разведчики", - сказал Сивков.