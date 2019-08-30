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РИА Новости

СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве

11:21 30.08.2019 (обновлено: 15:41 30.08.2019)
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© Фото : Следственный комитет РоссииКадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
© Фото : Следственный комитет России
Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следственный комитет на YouTube-канале опубликовал видеоролик, посвященный московским протестам.
В спецрепортаже под названием "Время принимать решение" ведомство провело параллели между подобными незаконными акциями в последние годы и рассказало, кто и почему, по мнению СК, становится их участниками.
"События лета 2019-го разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в Москве в 2017 году, и нападения на правоохранителей в 2012-м на Болотной площади", — говорится в ролике.
Одним из героев репортажа стал осужденный за нападение на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади весной 2017 года.
По его словам, он раскаивается в случившемся.
"Человек в кадре, на тот момент еще подозреваемый, сейчас отбыл наказание и начал жизнь с чистого листа. Он еще молод, у него вся жизнь впереди. А о том, что было, он вспоминать не хочет, именно поэтому мы не показываем его лицо", — комментирует СК архивное видео.
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Также в ролике приводится мнение социолога Марии Филь.
Она заявила, что на подобные акции ходят те люди, у которых "эмоциональные реакции доминируют над рациональными, которые в наименьшей степени склонны анализировать какие-то факты, реальные обстоятельства того, что произошло, изучать информацию".
По ее словам, они больше других "реагируют на некий эмоциональный импульс, который очень активно всегда раздувается заинтересованными сторонами".
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В спецрепортаже также говорится, что у мирных протестующих эмоции берут верх над рассудком и отсюда возникают вспышки агрессии.
Потом, взяв эмоции под контроль, люди даже не могут вспомнить, что их побудило "ударить полицейского или кинуть камень в толпу", утверждают авторы ролика.
Кроме того, как заявили в СК, в толпе практически никогда не бывает организаторов беспорядков.
"Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды всегда находятся вдали от эпицентра событий, их задача — распределить правильно роли и финансовые потоки", — отметили в ведомстве.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Следственный комитет РФМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надо этих зачинщиков беспорядков во Францию выдворять, один уже туда уехал, потом плакался что в России к нему стражи порядка лучше относились и в тюрьме легче было
30 августа, 12:09
Спиральтист ...
105500256
ст. 55 Конституции РФ. "п.3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства."
30 августа, 12:24
КБКремле Бот
92611121
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