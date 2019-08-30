СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве

Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве

Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следственный комитет на YouTube-канале опубликовал Следственный комитет на YouTube-канале опубликовал видеоролик , посвященный московским протестам.

В спецрепортаже под названием "Время принимать решение" ведомство провело параллели между подобными незаконными акциями в последние годы и рассказало, кто и почему, по мнению СК, становится их участниками.

"События лета 2019-го разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в Москве в 2017 году, и нападения на правоохранителей в 2012-м на Болотной площади", — говорится в ролике.

Одним из героев репортажа стал осужденный за нападение на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади весной 2017 года.

По его словам, он раскаивается в случившемся.

"Человек в кадре, на тот момент еще подозреваемый, сейчас отбыл наказание и начал жизнь с чистого листа. Он еще молод, у него вся жизнь впереди. А о том, что было, он вспоминать не хочет, именно поэтому мы не показываем его лицо", — комментирует СК архивное видео.

Также в ролике приводится мнение социолога Марии Филь.

Она заявила, что на подобные акции ходят те люди, у которых "эмоциональные реакции доминируют над рациональными, которые в наименьшей степени склонны анализировать какие-то факты, реальные обстоятельства того, что произошло, изучать информацию".

По ее словам, они больше других "реагируют на некий эмоциональный импульс, который очень активно всегда раздувается заинтересованными сторонами".

В спецрепортаже также говорится, что у мирных протестующих эмоции берут верх над рассудком и отсюда возникают вспышки агрессии.

Потом, взяв эмоции под контроль, люди даже не могут вспомнить, что их побудило "ударить полицейского или кинуть камень в толпу", утверждают авторы ролика.

Кроме того, как заявили в СК, в толпе практически никогда не бывает организаторов беспорядков.

"Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды всегда находятся вдали от эпицентра событий, их задача — распределить правильно роли и финансовые потоки", — отметили в ведомстве.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.