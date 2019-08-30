Украинский беспилотник атаковал окраины Горловки, заявили в ДНР

"На Гольме (район города Горловка - Прим. ред.) больше часа продолжается охота на людей с украинского беспилотника. В автокооперативе чудом не пострадал мужчина, ремонтирующий крышу. Попали в сторожку, осколками посечен автомобиль. Также имеются повреждения фасада и остекления по двум адресам", - сообщил Приходько.