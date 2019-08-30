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РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал окраины Горловки, заявили в ДНР

11:21 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
"На Гольме (район города Горловка - Прим. ред.) больше часа продолжается охота на людей с украинского беспилотника. В автокооперативе чудом не пострадал мужчина, ремонтирующий крышу. Попали в сторожку, осколками посечен автомобиль. Также имеются повреждения фасада и остекления по двум адресам", - сообщил Приходько.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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