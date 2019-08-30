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РИА Новости

Беспилотные конвертопланы "Фрегат" смогут заменить самолеты и вертолеты

11:20 30.08.2019
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© Группа Кронштадт Беспилотный летательный аппарат "Фрегат"
Беспилотный летательный аппарат Фрегат
© Группа Кронштадт
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Разрабатываемый сегодня российской группой "Кронштадт" беспилотный конвертоплан "Фрегат" является летательным аппаратом принципиально нового типа, который в перспективе заменит вертолёты и самолёты, заявил РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков в ходе авиасалона МАКС-2019.
Сегодня БЛА "Фрегат", впервые представленный на выставке МАКС-2017, существует в виде летающей модели с сочлененным крылом. Аппарат способен осуществлять вертикальный взлёт как вертолёт и развивать высокую скорость и маневренность как самолёт. В перспективе планируется, что аппарат будет весить семь тонн, полезная нагрузка - одна тонна.
"Когда проект "Фрегат" будет реализован, мир вокруг нас изменится: возникнет новая мобильность внутри и между городами, это серьёзнейшая замена как вертолётной, так и самолётной технике. При этом стоимость эксплуатации будет значительно ниже, чем у летательных аппаратов указанных типов. Ограничения по скорости у такой машины – 550 километров в час, и стоимость лётного часа соответствует цене самолёта", - сказал Богатиков.
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Собеседник агентства отметил, что этот проект должен стать большой государственной программой "уровня сверхзвука второго поколения", для реализации которой потребуются новые технологии, материалы и энергетические установки.
"Фрегат" относится к летательным аппаратам следующего поколения, который мы силами одной группы "Кронштадт" не сможем сделать. Это работа национального уровня, она требует поддержки, в ней должны участвовать институты промышленности, энергетические компании. Над этой схемой – вертикальный взлёт и затем "самолётный" полёт - весь мир будет работать ближайшие 10 лет", - подчеркнул Богатиков.
Говоря о развитии подобных технологиях в других странах, гендиректор компании отметил, что в США уже есть подобный экспериментальный аппарат.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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КронштадтАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияБезопасность
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