Беспилотные конвертопланы "Фрегат" смогут заменить самолеты и вертолеты

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Разрабатываемый сегодня российской группой "Кронштадт" беспилотный конвертоплан "Фрегат" является летательным аппаратом принципиально нового типа, который в перспективе заменит вертолёты и самолёты, заявил РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков в ходе авиасалона МАКС-2019.

Сегодня БЛА "Фрегат", впервые представленный на выставке МАКС-2017, существует в виде летающей модели с сочлененным крылом. Аппарат способен осуществлять вертикальный взлёт как вертолёт и развивать высокую скорость и маневренность как самолёт. В перспективе планируется, что аппарат будет весить семь тонн, полезная нагрузка - одна тонна.

"Когда проект "Фрегат" будет реализован, мир вокруг нас изменится: возникнет новая мобильность внутри и между городами, это серьёзнейшая замена как вертолётной, так и самолётной технике. При этом стоимость эксплуатации будет значительно ниже, чем у летательных аппаратов указанных типов. Ограничения по скорости у такой машины – 550 километров в час, и стоимость лётного часа соответствует цене самолёта", - сказал Богатиков.

Собеседник агентства отметил, что этот проект должен стать большой государственной программой "уровня сверхзвука второго поколения", для реализации которой потребуются новые технологии, материалы и энергетические установки.

"Фрегат" относится к летательным аппаратам следующего поколения, который мы силами одной группы "Кронштадт" не сможем сделать. Это работа национального уровня, она требует поддержки, в ней должны участвовать институты промышленности, энергетические компании. Над этой схемой – вертикальный взлёт и затем "самолётный" полёт - весь мир будет работать ближайшие 10 лет", - подчеркнул Богатиков.

Говоря о развитии подобных технологиях в других странах, гендиректор компании отметил, что в США уже есть подобный экспериментальный аппарат.