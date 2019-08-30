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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ

11:17 30.08.2019 (обновлено: 11:48 30.08.2019)
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© AP PhotoСирийский курдский снайпер
Сирийский курдский снайпер
© AP Photo
Сирийский курдский снайпер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. В плен к сирийским курдам попал один из самых известных боевиков террористической организации ИГ* — бельгиец Ануар Хаддуши, сообщили СМИ.
Он также известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Позднее он получил прозвище Палач из Ракки: его подозревают в убийстве более сотни жителей города.

"В настоящее время он содержится в тюрьме "Сирийских демократических сил" после того, как был арестован вместе со своей женой Жюли Маес курдскими силами", — сообщило издание De Morgen.

Федеральная прокуратура Бельгии также подозревает Хаддуши в финансировании терактов в Париже и Брюсселе.
По данным издания, пока неизвестно, где будут судить террориста: в Сирии, Бельгии или Франции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 11
Война в СирииРакка (город)БельгияСирия
Популярные комментарии
в Сирии, Бельгии или Франции. //// Если будут судить в европе, то признают невменяемым и будут лечить. Оттуда он "сбежит". и т.д. и т.п.
30 августа, 11:57
lltpr
4531000
Хорошая новость..пусть готовится к концу земного существования.
30 августа, 11:51
Николай Васильев
901000
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