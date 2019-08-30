В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. В плен к сирийским курдам попал один из самых известных боевиков террористической организации ИГ* — бельгиец Ануар Хаддуши, сообщили СМИ.

Он также известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Позднее он получил прозвище Палач из Ракки: его подозревают в убийстве более сотни жителей города.

"В настоящее время он содержится в тюрьме "Сирийских демократических сил" после того, как был арестован вместе со своей женой Жюли Маес курдскими силами", — сообщило издание De Morgen.

Федеральная прокуратура Бельгии также подозревает Хаддуши в финансировании терактов в Париже и Брюсселе.

По данным издания, пока неизвестно, где будут судить террориста: в Сирии, Бельгии или Франции.