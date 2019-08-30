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РИА Новости
Ростовская область

Узбекистан хочет продлить поставки комбайнов из Ростовской области

11:13 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Ростовской области
Уборка пшеницы в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил заинтересованность в продлении поставок продукции машиностроения в республику из Ростовской области в текущем году, сообщает правительство Ростовской области.
Встреча Кудратова с главой минпромэнерго области Игорем Сорокиным состоялась в рамках международного инвестиционного форума в городе Джизаке в Узбекистане.
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"Сорокин и Кудратов обсудили на рабочей встрече развитие кооперационных связей промышленных предприятий Ростовской области и республики Узбекистан. Одной из основных тем стало сотрудничество в сфере машиностроения", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель правительства области, партнеры из Узбекистана выразили заинтересованность в продлении поставок данной продукции из Ростовской области в текущем году. "Помимо поставки техники в Узбекистан стороны обсудили вопросы сотрудничества с "Красным котельщиком" и донской компанией "Эмпилс-цинк", - добавил он.
В 2018 году в Ташкенте состоялся первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Российской Федерацией. По его итогам, в частности, было подписано соглашение между ООО "КЗ "Ростсельмаш" и АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" на поставку 200 машинокомплектов комбайнов "Вектор".
Кроме того, в июле текущего года в Ростове-на-Дону открылось генеральное консульство Узбекистана, которое, по мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, позволит активнее продвигать реализацию совместных проектов.
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