Узбекистан хочет продлить поставки комбайнов из Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил заинтересованность в продлении поставок продукции машиностроения в республику из Ростовской области в текущем году, сообщает правительство Ростовской области.

Встреча Кудратова с главой минпромэнерго области Игорем Сорокиным состоялась в рамках международного инвестиционного форума в городе Джизаке в Узбекистане.

"Сорокин и Кудратов обсудили на рабочей встрече развитие кооперационных связей промышленных предприятий Ростовской области и республики Узбекистан. Одной из основных тем стало сотрудничество в сфере машиностроения", - говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель правительства области, партнеры из Узбекистана выразили заинтересованность в продлении поставок данной продукции из Ростовской области в текущем году. "Помимо поставки техники в Узбекистан стороны обсудили вопросы сотрудничества с "Красным котельщиком" и донской компанией "Эмпилс-цинк", - добавил он.

В 2018 году в Ташкенте состоялся первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Российской Федерацией. По его итогам, в частности, было подписано соглашение между ООО "КЗ "Ростсельмаш" и АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" на поставку 200 машинокомплектов комбайнов "Вектор".