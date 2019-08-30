Лукашенко по телефону обсудил с Путиным выполнение договоренностей

МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Как отмечается в сообщении, главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых на предыдущих личных встречах.

"Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам", - подчеркнули в пресс-службе.