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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко по телефону обсудил с Путиным выполнение договоренностей

11:08 30.08.2019 (обновлено: 12:15 30.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Как отмечается в сообщении, главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых на предыдущих личных встречах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе Кремля подтвердили факт телефонного разговора и отметили, что во время него Путин тепло поздравил Лукашенко с 65-летием.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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