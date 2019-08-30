В Ульяновской области проверяют жалобы 12 детей на приемную мать

Сейчас в семье живет 12 детей, еще трое уже взрослые, поэтому переехали от приемной матери.

Как сообщила пресс-секретарь министерства, детей отправили в реабилитационный центр, где с ними работают специалисты, в том числе психолог. По ее словам, они не хотят возвращаться в семью.