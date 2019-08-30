В Ульяновской области проверяют жалобы 12 детей на приемную мать

САМАРА, 30 авг — РИА Новости. В ульяновском Димитровграде проверяют жалобы 12 детей на приемную мать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Ранее депутат городской думы Алексей Трифонов написал во "ВКонтакте", что жительница Димитровграда взяла под опеку 15 детей, избивала их, кормила кашами и супами на воде, девочек стригла налысо, чтобы не покупать шампунь, а сама ни в чем себе не отказывала. По словам Трифонова, детей, пытавшихся кому-либо рассказать о том, что происходит в семье, она била и отправляла в психиатрическую больницу.
Сейчас в семье живет 12 детей, еще трое уже взрослые, поэтому переехали от приемной матери.
Как сообщила пресс-секретарь министерства, детей отправили в реабилитационный центр, где с ними работают специалисты, в том числе психолог. По ее словам, они не хотят возвращаться в семью.
Свою проверку также начала областная прокуратура.
13 августа, 03:41РИА НовостиВ Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку