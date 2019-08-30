Россия начала серийное производство военного беспилотника "Орион"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг — РИА Новости. Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
"Это больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт. Мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год — это порядка 30 беспилотников", — уточнил он.
Поставка армии первого комплекса запланирована на 2019 год.
Отмечается, что в состав каждого комплекса будут входить от трех до шести дронов — в зависимости от поставленных задач.
Кроме того, "Кронштадт" работает над новой модификацией "Ориона", которая будет мониторить и тушить на начальной стадии лесные пожары, рассказал Богатиков.
"Орион"
Проект запущен в 2011 года по заказу Минобороны.
Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.
Первый опытный образец построили еще в 2015-ом, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.