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РИА Новости

Россия начала серийное производство военного беспилотника "Орион"

11:01 30.08.2019 (обновлено: 13:45 30.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой беспилотный летательный аппарат "Кронштадт" большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат Кронштадт большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг — РИА Новости. Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"Это больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт. Мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год — это порядка 30 беспилотников", — уточнил он.

Поставка армии первого комплекса запланирована на 2019 год.
Отмечается, что в состав каждого комплекса будут входить от трех до шести дронов — в зависимости от поставленных задач.
Кроме того, "Кронштадт" работает над новой модификацией "Ориона", которая будет мониторить и тушить на начальной стадии лесные пожары, рассказал Богатиков.
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
Вчера, 09:55РИА Новости
ОАЭ хотят испытать российский беспилотник "Орион-Э" на своей территории

"Орион"

Проект запущен в 2011 года по заказу Минобороны.
Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.
Первый опытный образец построили еще в 2015-ом, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.
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В России начались испытания вертолетного беспилотника VRT300
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КронштадтАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!!!
30 августа, 11:18
Арсений Понфилекно
2000000
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