Зерновой союз: РФ может более чем 5 раз увеличить поставки зерновых в КНР

МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Россия способна более, чем в пять раз увеличить поставки зерновых культур в Китай на фоне падения присутствия американских производителей на рынке КНР. . Россия способна более, чем в пять раз увеличить поставки зерновых культур в Китай на фоне падения присутствия американских производителей на рынке КНР.

С таким прогнозом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" выступила директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

Напомним, что в начале августа Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США. Это было сделано в ответ на решение Вашингтона с 1 сентября ввести повышенные импортные пошлины на импорт из КНР стоимостью 300 миллиардов долларов.

"В условиях осложнения торговых отношений между США и Китаем, Россия имеет реальные возможности для увеличения продаж продукции агропромышленного комплекса в КНР. По нашей оценке, объемы экспорта российских зерновых культур в Китай могут быть увеличены более чем в 5 раз", - отметила собеседник информслужбы.

Поее словам, для России также перспективно развитие поставок сои на китайский рынок. По оценке РЗС, объем экспорта российской сои в Китай в ближайшие пять лет может увеличиться более чем в 3 раза - до 3 миллионов тонн. Российские производители вполне способны обеспечить троекратный рост поставок, отмечает Тюрина. Так, в текущем году посевные площади под соей в России увеличены на 3,6%. Согласно плану Минсельхоза, к 2024 году Россия должна увеличить производство сои на 75% до 7,2 миллиона тонн. В частности, валовый сбор должен вдвое вырасти в Амурской области (до 2,2 миллиона тонн), в Курской области (до более чем 1 миллион тонн), и в Приморье – до 719 тысяч тонн.

Елена Тюрина напомнила, что Китай уже сейчас является основным покупателем российской сои, на его долю приходится более 85% российского экспорта данной культуры. В 2018 году из России в Китай поставлено 865 тысяч тонн сои на сумму 246 миллионов долларов. За год экспорт сои в Китай вырос почти на 70%. Заинтересованность китайской стороны в закупках российской сои, подтверждается полным устранением барьеров для экспорта сои в Китай: с 29 июля власти КНР разрешили импорт соевых бобов из всех регионов России.

По ее словам, наращивание поставок сои из России в КНР будут обеспечивать не только российские производители, но и китайские: в последнее время они наращивают производство этой культуры на арендованных в России землях. "В России больше свободной земли и она обходится намного дешевле, чем в Китае, поэтому много китайских предпринимателей арендуют землю для выращивания сои и зерновых культур на Дальнем Востоке. Формируются крупные китайские компании, которые обрабатывают поля общей площадью 30 тысяч гектаров", - отмечает представитель РЗС.

"Интерес к производству сои на территории России стали проявлять крупные китайские компании. Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) на фоне торговой войны с США задумалась над увеличением импорта сои из России, а также над ее производством на территории РФ. COFCO International рассматривает в качестве партнеров Саратовскую, Волгоградскую и Самарскую области. JBA Holdings планирует засеять зерновыми и бобовыми 50 тысяч гектаров в Приморье и построить свой завод по переработке. Вся продукция пойдет на экспорт. JBA Holdings инвестирует почти 10 миллиардов рублей в сельское хозяйство региона", - отметила собеседник информслужбы.