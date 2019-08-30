Тбилиси и Цхинвал обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе

Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.

ТБИЛИСИ/ЦХИНВАЛ, 30 авг – РИА Новости. Власти Грузии и Южной Осетии утром в пятницу обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе.

Ранее власти Южной Осетии потребовали от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты".

МИД Грузии утром в пятницу заявил, что "выражает встревоженность" в связи с якобы мобилизацией властями Южной Осетии военной техники и персонала вблизи с селом Чорчан. Ведомство считает, что это ещё больше "усугубляет среду безопасности".

МИД заявил, что Грузия выполняет все обязательства и придерживается пути мирного урегулирования конфликта; призвал международное сообщество отреагировать на происходящее на границе.

Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, в свою очрередь, что обстановку на границе "нагнетают" именно грузинские власти.

"Комитет госбезопасности предупреждает и обращает внимание на то, что действия грузинской стороны по нагнетанию ситуации в районе осетинского села Уиста создают прямые угрозы дестабилизации обстановки. Вся ответственность в этом случае ложится исключительно на грузинскую сторону", - говорится в заявлении КГБ в Facebook