Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T11:00Z
https://ria.ru/20190830/1558067544.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/17235/09/172350985_0:106:3798:2242_1036x0_80_0_0_edfe4ce9fffe1a9f2b1f3c615a95c306.jpg
РИА Новости

Тбилиси и Цхинвал обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе

11:00 30.08.2019
1295
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРазграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ/ЦХИНВАЛ, 30 авг – РИА Новости. Власти Грузии и Южной Осетии утром в пятницу обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе.
Ранее власти Южной Осетии потребовали от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты".
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
29 августа, 20:57РИА Новости
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
МИД Грузии утром в пятницу заявил, что "выражает встревоженность" в связи с якобы мобилизацией властями Южной Осетии военной техники и персонала вблизи с селом Чорчан. Ведомство считает, что это ещё больше "усугубляет среду безопасности".
МИД заявил, что Грузия выполняет все обязательства и придерживается пути мирного урегулирования конфликта; призвал международное сообщество отреагировать на происходящее на границе.
Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, в свою очрередь, что обстановку на границе "нагнетают" именно грузинские власти.
"Комитет госбезопасности предупреждает и обращает внимание на то, что действия грузинской стороны по нагнетанию ситуации в районе осетинского села Уиста создают прямые угрозы дестабилизации обстановки. Вся ответственность в этом случае ложится исключительно на грузинскую сторону", - говорится в заявлении КГБ в Facebook.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
26 августа, 12:26РИА Новости
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
В четверг представители Грузии и Южной Осетии обвинили друг друга в срыве очередной встречи в рамках МПРИ. Как ранее сообщили в администрации президента республики, Южная Осетия потребовала от грузинской сторон прекратить строительство блокпоста в районе села Цнелис и убрать полицейских со своей территории. Один из участников встречи сообщил РИА Новости, что грузины отказались убирать свой блокпост, после чего осетинская сторона посчитала встречу завершенной.
3223113
Обсудить 1
МИД ГрузииЮжная ОсетияГрузияВ мире
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Лента новостейМолния