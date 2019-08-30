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РИА Новости

Плавучий атомный блок "Академик Ломоносов" преодолел первую тысячу миль

11:00 30.08.2019 (обновлено: 11:11 30.08.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПлавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 "Академик Ломоносов" в Мурманске
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 Академик Ломоносов в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" преодолел первую тысячу морских миль на пути к месту своей работы на Чукотке, сообщила в пятницу пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
"Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", отправленный 23 августа из Мурманска с помощью буксиров в точку своего назначения - город Певек Чукотского автономного округа, за первую неделю транспортировки преодолел первую тысячу морских миль (1852 километра)", - говорится в сообщении.
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"Всего с начала буксировки от причала в Мурманске (по состоянию на 30 августа) пройдено 1126 миль (2085 километров), осталось пройти до города Певека 1514 миль (2803 километров). В среднем за сутки ПЭБ с помощью буксиров проходит около 170 миль (315 километров)", - отметил "Росэнергоатом".
Окончание транспортировки ПЭБ в Певек планируется на вторую половину сентября 2019 года. "Буксировка проходит в штатном режиме", - добавила пресс-служба концерна.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.
После прибытия в Певек и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, "забрав" этот титул у Билибинской АЭС. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в городе Билибино.
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
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