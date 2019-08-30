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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 4 тысяч вакансий для инвалидов доступно в Подмосковье

10:57 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛюди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской
Люди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Подмосковье для лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время доступно более 4 тысяч вакансий, сообщила пресс-служба губернатора области.
"На сегодняшний день в Московской области количество рабочих мест, которые предлагаются для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, составляет 4137 единиц, из них 3964 – квотируемые рабочие места", - цитирует пресс-служба министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую.
Среди наиболее востребованных профессий , предлагаемых для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - инженер, программист, менеджер, укладчик-упаковщик, кладовщик, диспетчер, уборщик территорий и подсобный рабочий, говорится в сообщении.
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