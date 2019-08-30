Более 4 тысяч вакансий для инвалидов доступно в Подмосковье

Люди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Подмосковье для лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время доступно более 4 тысяч вакансий, сообщила пресс-служба губернатора области.

"На сегодняшний день в Московской области количество рабочих мест, которые предлагаются для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, составляет 4137 единиц, из них 3964 – квотируемые рабочие места", - цитирует пресс-служба министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую.