В Стамбуле общественный транспорт начал работать круглосуточно

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ночь на 30 августа несколько самых загруженных маршрутов общественного транспорта Стамбула начали работать круглосуточно, В ночь на 30 августа несколько самых загруженных маршрутов общественного транспорта Стамбула начали работать круглосуточно, сообщает АТОР.

По прогнозам властей, перевод общественного транспорта в 24-часовой режим сократит пробки в Стамбуле на 30%.

Нововведение – инициатива нового мэра города Экрема Имамоглу. С 30 августа 24-часовой непрерывный режим работы общественного транспорта (включая официальные праздники, религиозные праздники и выходные) будет введен на шести линиях метро и 24 автобусных маршрутах.

Стамбул станет восьмым городом в мире, в котором работа значительной части общественного транспорта, включая метро, осуществляется круглые сутки. Среди семи других городов – Нью-Йорк, Миннеаполис, Филадельфия, Чикаго, Токио, Копенгаген и Сидней.

Известно, что ночной тариф на общественном транспорте Стамбула будет в два раза выше, чем дневной, за исключением выходных и национальных праздников (23 апреля,19 мая, 30 августа, 29 октября, новогодняя ночь). В эти дни проезд будет бесплатным круглые сутки.