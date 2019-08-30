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РИА Новости
Туризм

В Стамбуле общественный транспорт начал работать круглосуточно

12:10 30.08.2019
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CC BY-SA 2.5 / bertilvidet / Поезд на станции КаракёйСтанция Тюнеля в Стамбуле, Турция
Станция Тюнеля в Стамбуле, Турция
CC BY-SA 2.5 / bertilvidet / Поезд на станции Каракёй
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В ночь на 30 августа несколько самых загруженных маршрутов общественного транспорта Стамбула начали работать круглосуточно, сообщает АТОР.
По прогнозам властей, перевод общественного транспорта в 24-часовой режим сократит пробки в Стамбуле на 30%.
Нововведение – инициатива нового мэра города Экрема Имамоглу. С 30 августа 24-часовой непрерывный режим работы общественного транспорта (включая официальные праздники, религиозные праздники и выходные) будет введен на шести линиях метро и 24 автобусных маршрутах.
Стамбул станет восьмым городом в мире, в котором работа значительной части общественного транспорта, включая метро, осуществляется круглые сутки. Среди семи других городов – Нью-Йорк, Миннеаполис, Филадельфия, Чикаго, Токио, Копенгаген и Сидней.
Известно, что ночной тариф на общественном транспорте Стамбула будет в два раза выше, чем дневной, за исключением выходных и национальных праздников (23 апреля,19 мая, 30 августа, 29 октября, новогодняя ночь). В эти дни проезд будет бесплатным круглые сутки.
По заявлению мэра, это только первый этап, и в дальнейшем количество "ночных" линий и маршрутов общественного транспорта будет планомерно расширяться.
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