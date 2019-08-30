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РИА Новости

На Украине начались обыски в здании Общественной телерадиокомпании

10:49 30.08.2019 (обновлено: 10:56 30.08.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины и Службы безопасности проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госбюро.
"В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении возможных противоправных действий должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.
Как отмечает пресс-служба, обыски не препятствуют работе телерадиокомпании.
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