На Украине начались обыски в здании Общественной телерадиокомпании

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины и Службы безопасности проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госбюро.
"В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении возможных противоправных действий должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.
Как отмечает пресс-служба, обыски не препятствуют работе телерадиокомпании.