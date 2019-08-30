На Украине начались обыски в здании Общественной телерадиокомпании

"В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - говорится в сообщении.