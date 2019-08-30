Инженерный центр появится в рамках проекта РФ-КНР самолета CR929

Создание Инженерного центра станет следующим этапом в реализации проекта Китая и России по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам IV заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.