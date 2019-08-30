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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Инженерный центр появится в рамках проекта РФ-КНР самолета CR929

10:49 30.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Создание Инженерного центра станет следующим этапом в реализации проекта Китая и России по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам IV заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Мантуров сообщил, что в ходе заседания российская и китайская стороны подробно обсуждали вопросы, связанные с выполнением эскизного проекта.
Также отмечается, что стороны договорились о создании совместной рабочей группы для определения стратегии сертификации типовой конструкции воздушного судна.
Самолет CR929 разрабатывается компанией Craic -- это совместное предприятие китайской компания COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Базовая версия лайнера сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров.
Город Харбин
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Россия-Китай: ГлавноеДенис МантуровОбъединенная авиастроительная корпорацияКитайРоссия
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