Инженерный центр появится в рамках проекта РФ-КНР самолета CR929

МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Создание Инженерного центра станет следующим этапом в реализации проекта Китая и России по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам IV заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Мантуров сообщил, что в ходе заседания российская и китайская стороны подробно обсуждали вопросы, связанные с выполнением эскизного проекта.
Также отмечается, что стороны договорились о создании совместной рабочей группы для определения стратегии сертификации типовой конструкции воздушного судна.
Самолет CR929 разрабатывается компанией Craic -- это совместное предприятие китайской компания COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Базовая версия лайнера сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров.