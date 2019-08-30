В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 1,2 тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 1,2 тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 598 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 423 человека (женщин – 127, детей – 216), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 175 человек (женщин – 353, детей – 599)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь граждан Сирии.