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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев

10:48 30.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Улица поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 1,2 тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 598 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 423 человека (женщин – 127, детей – 216), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 175 человек (женщин – 353, детей – 599)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь граждан Сирии.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета (ВОП).
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