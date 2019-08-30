Заседание Священного Синода РПЦ открылось в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве. 15 сентября 2018

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заседание Священного Синода Русской православной церкви открылось в пятницу в Свято-Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Повестка дня Синода по традиции заранее не обнародуется, обсуждение проходит в закрытом формате.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, Архиерейский Собор и Священный Синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

Как правило, заседания Священного Синода проходят в Москве, несколько раз в год они также проводятся в Петербурге. В октябре 2018 года заседание Синода впервые состоялось в Минске, а в этом году оно впервые прошло на Валааме.