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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:45 30.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВид на город Латакия в Сирии
Вид на город Латакия в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Вид на город Латакия в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 40, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Латакия – 12, Идлиб – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 23, Хама – 14, Латакия – два, Алеппо - одно", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в районе Ардаль-Хамра населенного пункта Алеппо (провинция Алеппо), выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.
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