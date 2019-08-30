В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Латакия – 12, Идлиб – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 23, Хама – 14, Латакия – два, Алеппо - одно", - говорится в бюллетене.