Медведев направил приветствие участникам конкурса "Лидеры энергетики"

По словам главы правительства, этот конкурс сразу же вызвал большой интерес в профессиональном сообществе, хотя проходит впервые. В нём принимают участие почти две тысячи высококвалицированных специалистов со всей России. Все, кто прошёл отборочные испытания и готов побороться за победу в финальных соревнованиях на электросетевых объектах региона.