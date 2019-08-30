Медведев направил приветствие участникам конкурса "Лидеры энергетики"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и финалистов Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики", отметив неотъемлемую роль нынешнего энергетического комплекса в развитии экономики и социальной сферы.
С 29 по 31 августа в Челябинской области проходит финальный этап Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики".
"Современный энергетический комплекс – одно из главных условий развития экономики и социальной сферы. Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Их решение невозможно без вас, талантливых, целеустремлённых, амбициозных людей, с которыми мы связываем самые большие надежды", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
По словам главы правительства, этот конкурс сразу же вызвал большой интерес в профессиональном сообществе, хотя проходит впервые. В нём принимают участие почти две тысячи высококвалицированных специалистов со всей России. Все, кто прошёл отборочные испытания и готов побороться за победу в финальных соревнованиях на электросетевых объектах региона.
Медведев выразил уверенность, что участники конкурса продемонстрируют не только глубокие знания, но и особые лидерские качества, а их пример повысит престиж и популярность инженерных профессий.