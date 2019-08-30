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РИА Новости

В Кузбассе нашли заблудившихся в тайге пенсионера и ребенка

10:37 30.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на тайгу
Вид на тайгу
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на тайгу. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 авг - РИА Новости. Пенсионера и его девятилетнего внука, уехавших в лес за грибами и пропавших, нашли живыми, их жизням ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в четверг около 16.00 местного времени (12.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась местная жительница, сообщившая о том, что в среду ее 70-летний отец и девятилетний сын уехали в лес за грибами в районе поселка Ортон на автомобиле и не вернулись. По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по городу Междуреченску, сотрудники Росгвардии, кинологи с собаками и волонтеры. Они обследовали территорию тайги. Полицейские обнаружили автомобиль, на котором приехали грибники. Поиски без вести пропавших продолжались всю ночь.
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Отмечается, что в пятницу поисковая операция продолжилась. В ней принимали участие более 200 полицейских из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Калтана, Мысков и Новокузнецкого района, а также сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области. Помощь им оказывали спасатели МЧС, бойцы Росгвардии, волонтеры, работники местных предприятий, неравнодушные граждане.
"В результате поисковых мероприятий местонахождение заблудившихся в тайге грибников было установлено. Их обнаружили в 15-ти километрах от поляны, где был найден автомобиль. Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
"Грибники были найдены в труднодоступной местности. Как только они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания им медицинской помощи", - добавили в СК по Кемеровской области.
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Следственный комитет РФМВД РФКемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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