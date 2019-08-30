В Красноярске правоохранители пришли с проверкой в офис "МРСК Сибири"

"В конце 2015 года задолженность "Омскэлектро" за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО "МРСК Сибири" составляла порядка 1,3 миллиарда рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым (бывший глава региона - ред.) было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС "Прибрежная" - ПС "Фрунзенская" в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год", - сказала сказала директор по связям с общественностью - начальник департамента по связям с общественностью энергохолдинга "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко.