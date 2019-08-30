В Красноярске правоохранители пришли с проверкой в офис "МРСК Сибири"

КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис "МРСК Сибири" в Красноярске и проверяют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
По ее данным, проверка документов в офисе "МРСК Сибири" проходит в связи со сделкой, реализованной между омскими властями и "Омскэнерго".
"В конце 2015 года задолженность "Омскэлектро" за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО "МРСК Сибири" составляла порядка 1,3 миллиарда рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым (бывший глава региона - ред.) было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС "Прибрежная" - ПС "Фрунзенская" в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год", - сказала сказала директор по связям с общественностью - начальник департамента по связям с общественностью энергохолдинга "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко.
По ее словам, "МРСК Сибири" согласилась, и сделки были реализованы.
"Сейчас идет проверка документов правоохранительными органами. Мы со своей стороны оказываем всяческое содействие", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, с документами работают сотрудники ОБЭП.