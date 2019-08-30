В России начались испытания вертолетного беспилотника VRT300

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг - РИА Новости. Беспилотник вертолетного класса VRT300 приступил к заводским летным испытаниям до конца третьего квартала этого года, сообщил РИА Новости на авиакосмическом салоне МАКС-2019 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В области гражданского "беспилотья" наша дочерняя компания "ВР-технологии" ведет разработку гражданских беспилотных летательных аппаратов. Это VRT300. В третьем квартале приступили к этапу заводских летных испытаний", - сказал Богинский.

По его словам, в направлении создания беспилотников нужно изменить систему управления на электрон-дистанционное и заниматься облегчением веса.

"Сейчас мы разрабатываем беспилотники массой до 300 килограммов, предназначенные для ведения ледовой разведки. Во время этих испытаний нам надо отработать систему управления, испытать допоборудование, это соосная камовская схема для широкого применения в городской среде с посадкой на морские и речные суда, для ледовой разведки", - сказал глава холдинга "Вертолеты России".

Он напомнил, что в 2018 году было подписано соглашение со Сбербанком по использованию данного беспилотника для доставки грузов и денег. "Этот проект движется. Найдены решения для обеспечения безопасности доставки денег. В частности, на случай форс-мажора при попытке несанкционированного вскрытия сейфа с деньгами они заливаются краской", - сказал Богинский.

Беспилотный комплекс VRT300 вертолетного типа разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision (с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики) и Opticvision (с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования).

Комплекс, оснащенный бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, сможет оценивать динамику ледовой обстановки. Машина сможет взять до 70 килограммов целевой нагрузки.