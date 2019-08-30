В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены

НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде залога в сумме 200 тысяч рублей ", - сказала судья Мария Шишкина. Следствие ходатайствовало об аресте Петрова.

Сам фигурант дела сказал журналистам, что винит себя только в связи с гибелью "своих людей", но не готов сказать, что послужило причиной ЧП.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) в среду поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.

Следственный комитет сразу после ЧП возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Дело передано в производство Центрального аппарата СК. Были задержаны три человека: исполнительный директор АО "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александр Петров, начальник Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов.