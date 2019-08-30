В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены

НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде залога в сумме 200 тысяч рублей ", - сказала судья Мария Шишкина. Следствие ходатайствовало об аресте Петрова.
Сам фигурант дела сказал журналистам, что винит себя только в связи с гибелью "своих людей", но не готов сказать, что послужило причиной ЧП.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) в среду поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.
Следственный комитет сразу после ЧП возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Дело передано в производство Центрального аппарата СК. Были задержаны три человека: исполнительный директор АО "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александр Петров, начальник Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов.
По данным МЧС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным городских властей, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены.