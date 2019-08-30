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РИА Новости

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков, пишут СМИ

10:28 30.08.2019 (обновлено: 11:22 30.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, пишет газета "Коммерсант".
Документ предполагает поправки в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности. Как отмечается в пояснительной записке, "из-за трудной жизненной ситуации должник может оказаться "неспособен далее исполнять свои обязательства".
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В этих случаях банки часто отказывают в просьбе о реструктуризации долга и продают его коллекторским агентствам, которые зачастую связаны с руководством банка. Стоимость сделки обычно составляет всего несколько процентов от полной стоимости кредита, а покупатели нередко "ущемляют права должника", отмечают авторы законопроекта.
Поэтому ведомство предлагает обязать кредиторов перед заключением договора с коллекторами предлагать выкупить долг у самого заемщика. Также должник может получить право в любое время перекупить свой долг по двукратной цене у нового владельца (либо за половину цены, если докажет, что покупатель долга знал о нарушении банком обязанности предложить выкуп долга самому должнику).
Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснутся злостных неплательщиков.
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