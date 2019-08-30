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РИА Новости

Источник сообщил о начале переговоров о выкупе похищенных в Африке россиян

10:27 30.08.2019 (обновлено: 13:21 30.08.2019)
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© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переговоры с пиратами о сумме выкупа похищенных у берегов Камеруна моряков с судна "Мармалайта", в том числе троих россиян, начались, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
"Начались переговоры о сумме выкупа. Только что", - сказал источник.
По его словам, информации о сумме средств, которые требуют пираты в качестве выкупа, пока не имеется. Источник также сообщил, что проблем со здоровьем у похищенных моряков нет.
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
20 августа, 13:13РИА Новости
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
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