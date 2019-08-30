Источник сообщил о начале переговоров о выкупе похищенных в Африке россиян

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переговоры с пиратами о сумме выкупа похищенных у берегов Камеруна моряков с судна "Мармалайта", в том числе троих россиян, начались, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.

"Начались переговоры о сумме выкупа. Только что", - сказал источник.