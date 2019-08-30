Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T10:51Z
https://ria.ru/20190830/1558065167.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/44/1557524410_0:147:2000:1272_1036x0_80_0_0_02b95fd3b0d330b19a2e7e0034b0b890.jpg
РИА Новости
Туризм

Страховщики рассказали, на что чаще всего жалуются россияне за границей

10:24 30.08.2019 (обновлено: 10:51 30.08.2019)
598
© AP Photo / David LongstreathТурист с макаками в Таиланде
Турист с макаками в Таиланде
© AP Photo / David Longstreath
Турист с макаками в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Укусы обезьян вошли в число проблем, с которыми российские туристы чаще всего обращались за медпомощью во время отдыха за рубежом, рассказали в страховой компании "МАКС" на основе статистики за полгода.
Среди других часто встречающихся поводов для обращений более привычные ситуации - простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.
Скорая помощь
5 августа, 08:00Туризм
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
"Российские туристы, находящиеся на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращаются за медицинской помощью в связи с отравлениями, простудными заболеваниями, а также укусами обезьян, собак и насекомых. Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом", - рассказал агентству РИА Новости страховщик.
При этом травмы и растяжения не зависят от места отдыха и довольно часто встречаются во всех регионах, отметили в компании. В срезе стран по числу обращений лидирует Таиланд, среди стран Европы - Болгария, Германия, Испания, Италия.
Города России. Санкт-Петербург
2 июля, 11:19Туризм
Туристы назвали самые опасные города и страны
201002
Обсудить 0
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМАКС (страховая компания)Россия
Рекомендуем
Наталья Поклонская на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Поклонская дала Зеленскому совет по крымскому вопросу
РИА
Новости
Танкер
Источник сообщил о начале переговоров о выкупе похищенных в Африке россиян
Турист с макаками в Таиланде
Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
Акция протеста в Гонконге
Генконсульство России предупредило о новых протестных акциях в Гонконге
Лента
новостей
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
Эксперты выяснили, где российские школьники продлевают летний отдых
Золотая осень
Жителям европейской части России пообещали сентябрь теплее обычного
Ударно-разведывательный вертолет Ка-52 перед испытательным полетом
В России создали четыре опытных корабельных вертолета Ка-52К
Станция Тюнеля в Стамбуле, Турция
В Стамбуле общественный транспорт начал работать круглосуточно
Российские рубли
Крым и Сирия прорабатывают возможность расчетов в рублях
Наталья Поклонская
Поклонская рассказала, кого видит главой Крыма
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Поклонская рассказала об отношении к врагам
Банкомат
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков, пишут СМИ
Протестующие в Гонконге
Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, сообщили СМИ
Жареный картофель
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Лента новостейМолния