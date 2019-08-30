Страховщики рассказали, на что чаще всего жалуются россияне за границей

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Укусы обезьян вошли в число проблем, с которыми российские туристы чаще всего обращались за медпомощью во время отдыха за рубежом, рассказали в страховой компании "МАКС" на основе статистики за полгода.

Среди других часто встречающихся поводов для обращений более привычные ситуации - простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.

"Российские туристы, находящиеся на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращаются за медицинской помощью в связи с отравлениями, простудными заболеваниями, а также укусами обезьян, собак и насекомых. Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом", - рассказал агентству РИА Новости страховщик.