В России создали четыре опытных корабельных вертолета Ка-52К

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг - РИА Новости. Первые четыре опытных образца вертолета Ка-52К (корабельный) созданы в России, наземная часть их испытаний завершена, идут переговоры с Минобороны по заключению контракта на проведение опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости на авиакосмическом салоне МАКС-2019 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Наземную часть испытаний Ка-52К завершили, продолжения ОКР пока нет. Но с Минобороны и ВМФ продолжаем обсуждать тему "оморячивания" данного вертолета. Всего уже сделано четыре опытных образца. Мы готовы к продолжению ОКР с авиацией ВМФ", - сказал Богинский.

Он также сообщил, что Ка-52К создается со складывающейся колонкой лопастей для размещения в корабельных ангарах, ограниченных по площади. "Ка-52К оснастили складывающейся колонкой лопастей, то есть лопасти складываются назад вдоль корпуса вертолета", - сказал Богинский.

По его словам, в силу аэродинамики необходимо еще привязывать данные вертолеты к конкретному кораблю. "Если концепция ВМФ будет предполагать использование ударных вертолетов на десантных кораблях, то будем ее реализовывать", - сказал Богинский.