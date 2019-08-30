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РИА Новости

В России создали четыре опытных корабельных вертолета Ка-52К

10:23 30.08.2019
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© РИА Новости / Андрей СтанавовУдарно-разведывательный вертолет Ка-52 перед испытательным полетом
Ударно-разведывательный вертолет Ка-52 перед испытательным полетом
© РИА Новости / Андрей Станавов
Ударно-разведывательный вертолет Ка-52 перед испытательным полетом. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг - РИА Новости. Первые четыре опытных образца вертолета Ка-52К (корабельный) созданы в России, наземная часть их испытаний завершена, идут переговоры с Минобороны по заключению контракта на проведение опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости на авиакосмическом салоне МАКС-2019 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Наземную часть испытаний Ка-52К завершили, продолжения ОКР пока нет. Но с Минобороны и ВМФ продолжаем обсуждать тему "оморячивания" данного вертолета. Всего уже сделано четыре опытных образца. Мы готовы к продолжению ОКР с авиацией ВМФ", - сказал Богинский.
Он также сообщил, что Ка-52К создается со складывающейся колонкой лопастей для размещения в корабельных ангарах, ограниченных по площади. "Ка-52К оснастили складывающейся колонкой лопастей, то есть лопасти складываются назад вдоль корпуса вертолета", - сказал Богинский.
По его словам, в силу аэродинамики необходимо еще привязывать данные вертолеты к конкретному кораблю. "Если концепция ВМФ будет предполагать использование ударных вертолетов на десантных кораблях, то будем ее реализовывать", - сказал Богинский.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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ОКРКа-52К "Катран"Андрей БогинскийАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийБезопасность
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