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РИА Новости
Война в Сирии

Крым предложил Сирии строить и ремонтировать суда на своих верфях

10:18 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Архивное фото
ДАМАСК, 30 авг – РИА Новости. Республика Крым заинтересована в том, чтобы Сирия строила и ремонтировала свои суда на крымских верфях, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
"У нас есть интерес к сотрудничеству в таких сферах, как судоремонт и судостроение. Сирия обладает своим флотом и нуждается в такого рода услугах", - заявил Мурадов по итогам визита крымской делегации в Дамаск на 61-ю международную выставку.
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Вице-премьер отметил, что Сирии предстоит большой восстановительный период после изнурительной войны с международным терроризмом. "И крымские, и российские предприятия производят немало продукции, которая нужна Сирии: это металл, металлоконструкции, машинотехнические изделия, электроинструменты, сварочное оборудование. Все, что я перечисляю, в основном производится в Крыму", - заявил Мурадов.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, участвуют около 1500 компаний из 38 стран.
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Война в СирииГеоргий МурадовКрымСирияЭкономика
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