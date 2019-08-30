Крым предложил Сирии строить и ремонтировать суда на своих верфях

ДАМАСК, 30 авг – РИА Новости. Республика Крым заинтересована в том, чтобы Сирия строила и ремонтировала свои суда на крымских верфях, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

"У нас есть интерес к сотрудничеству в таких сферах, как судоремонт и судостроение. Сирия обладает своим флотом и нуждается в такого рода услугах", - заявил Мурадов по итогам визита крымской делегации в Дамаск на 61-ю международную выставку.

Вице-премьер отметил, что Сирии предстоит большой восстановительный период после изнурительной войны с международным терроризмом. "И крымские, и российские предприятия производят немало продукции, которая нужна Сирии: это металл, металлоконструкции, машинотехнические изделия, электроинструменты, сварочное оборудование. Все, что я перечисляю, в основном производится в Крыму", - заявил Мурадов.