Крым и Сирия прорабатывают возможность расчетов в рублях

ДАМАСК, 30 авг – РИА Новости. Республика Крым и Сирия прорабатывают возможность ведения расчетов в российских рублях, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Что касается системы расчетов: мы с сирийцами прорабатываем возможность расчетов в рублях. Это в целом тренд сегодня, поскольку доллар ведет себя, как вы знаете – в лице его обладателей, прежде всего, США – очень нестабильно и непоследовательно. Поэтому расчеты в рублях – это наша перспектива, на которой мы основываемся", - заявил Мурадов по итогам участия крымской делегации в 61-й международной выставке в Дамаске.
Отвечая на вопрос об угрозах посольства США в адрес участников выставки, Мурадов отметил, что и Крым, и Сирия находятся в санкционных режимах, поэтому им "бояться нечего".
Вице-премьер подчеркнул, что многие страны все больше по мере завершения в Сирии различных военных операций интересуются сирийским рынком и сотрудничеством с Сирией. "Нам надо не упускать эти возможности взаимодействия, и Крым на это нацелен", - отметил Мурадов.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, участвуют около 1500 компаний из 38 стран.