Крым и Сирия прорабатывают возможность расчетов в рублях

ДАМАСК, 30 авг – РИА Новости. Республика Крым и Сирия прорабатывают возможность ведения расчетов в российских рублях, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Что касается системы расчетов: мы с сирийцами прорабатываем возможность расчетов в рублях. Это в целом тренд сегодня, поскольку доллар ведет себя, как вы знаете – в лице его обладателей, прежде всего, США – очень нестабильно и непоследовательно. Поэтому расчеты в рублях – это наша перспектива, на которой мы основываемся", - заявил Мурадов по итогам участия крымской делегации в 61-й международной выставке в Дамаске.

Отвечая на вопрос об угрозах посольства США в адрес участников выставки, Мурадов отметил, что и Крым, и Сирия находятся в санкционных режимах, поэтому им "бояться нечего".

Вице-премьер подчеркнул, что многие страны все больше по мере завершения в Сирии различных военных операций интересуются сирийским рынком и сотрудничеством с Сирией. "Нам надо не упускать эти возможности взаимодействия, и Крым на это нацелен", - отметил Мурадов.