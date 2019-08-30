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РИА Новости

Адвокат: планируемые к обмену граждане РФ и Украины остаются в пункте сбора

10:12 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Адвокат Валентин Рыбин заявил, что из России в Киев никакой самолет не вылетал, все граждане РФ и Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся в пункте сбора или местах предварительного заключения.
Ранее СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск). Офис президента Украины и служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.
"Не ведитесь на фейки, проверяйте информацию… Я вам сообщаю, что по состоянию на сегодня на утро я в Полтаве по дороге в Днепропетровск, никто никуда не летит, все граждане РФ и Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто - в местах предварительного заключения либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. Поэтому давайте наберемся терпения и не будем фальшстартовать", - сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном в пятницу в Facebook.
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