Адвокат: планируемые к обмену граждане РФ и Украины остаются в пункте сбора

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Адвокат Валентин Рыбин заявил, что из России в Киев никакой самолет не вылетал, все граждане РФ и Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся в пункте сбора или местах предварительного заключения.

Ранее СМИ сообщили, что в Киев вылетел самолет с украинцами, удерживаемыми в РФ, и он якобы должен был приземлиться около 5.00 (совпадает с мск). Офис президента Украины и служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.