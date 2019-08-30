Крым и Сирия договорились о торгово-экономическом сотрудничестве

ДАМАСК, 30 авг – РИА Новости. Республика Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, которое позволит на регулярной основе обеспечить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он подчеркнул, что крымская делегация, посетившая Сирию в рамках 61-й международной выставки в Дамаске, продолжила серьезную и значительную работу, начатую во время визита главы Крыма Сергея Аксенова в Сирию в октябре 2018 года.

"Первоначально (в октябре – Прим. ред.) мы подписали меморандумы и протоколы о намерениях, а в четверг с министром экономического развития и торговли Сирии подписано базисное соглашение, которое подводит договорно-правовую базу под наше сотрудничество. Это соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой", - заявил Мурадов.

Соглашение базируется на договоренностях, достигнутых в ходе визита в октябре, отметил Мурадов. В частности, речь идет о "запуске совместного крымско-сирийского торгового дома, который будет заниматься широкими вопросами товарообмена между Сирией и Крымом".

"Крым, в свою очередь, как субъект РФ готов выступать в виде южных ворот России, для того чтобы привозить товары из наших многочисленных портов, которые сегодня недогружены, на сирийском направлении или непосредственно в Сирию, и сирийские товары для нужд как Крыма, так и России в целом", - рассказал вице-премьер.

Кроме того, в соглашении упомянуто сотрудничество в сфере транспорта, прежде всего, морского.

"Мы рассчитываем на перспективу формирования серьезного грузопотока, и в этом случае мы сможем создать совместную Крымско-сирийскую судоходную компанию, которая будет работать как регулярная линия, перевозящая грузы в обоих направлениях", - рассказал Мурадов.

По его словам, в ходе встреч с сирийской стороной обсуждались поставки российского зерна и российских товаров промышленного назначения.