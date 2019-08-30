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РИА Новости
Война в Сирии

Крым и Сирия договорились о торгово-экономическом сотрудничестве

10:05 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
ДАМАСК, 30 авг – РИА Новости. Республика Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, которое позволит на регулярной основе обеспечить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
Он подчеркнул, что крымская делегация, посетившая Сирию в рамках 61-й международной выставки в Дамаске, продолжила серьезную и значительную работу, начатую во время визита главы Крыма Сергея Аксенова в Сирию в октябре 2018 года.
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"Первоначально (в октябре – Прим. ред.) мы подписали меморандумы и протоколы о намерениях, а в четверг с министром экономического развития и торговли Сирии подписано базисное соглашение, которое подводит договорно-правовую базу под наше сотрудничество. Это соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой", - заявил Мурадов.
Соглашение базируется на договоренностях, достигнутых в ходе визита в октябре, отметил Мурадов. В частности, речь идет о "запуске совместного крымско-сирийского торгового дома, который будет заниматься широкими вопросами товарообмена между Сирией и Крымом".
"Крым, в свою очередь, как субъект РФ готов выступать в виде южных ворот России, для того чтобы привозить товары из наших многочисленных портов, которые сегодня недогружены, на сирийском направлении или непосредственно в Сирию, и сирийские товары для нужд как Крыма, так и России в целом", - рассказал вице-премьер.
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Кроме того, в соглашении упомянуто сотрудничество в сфере транспорта, прежде всего, морского.
"Мы рассчитываем на перспективу формирования серьезного грузопотока, и в этом случае мы сможем создать совместную Крымско-сирийскую судоходную компанию, которая будет работать как регулярная линия, перевозящая грузы в обоих направлениях", - рассказал Мурадов.
По его словам, в ходе встреч с сирийской стороной обсуждались поставки российского зерна и российских товаров промышленного назначения.
Также стороны подписали протокол о сотрудничестве между крымскими морскими портами - в Крыму их шесть, седьмым является Севастополь, и сирийским портом Латакия. "У нас есть соглашение о сотрудничестве Крыма как региона РФ и области Латакия, теперь мы дополнили его конкретным соглашением в сфере сотрудничества между нашими портами. Это тоже составной элемент нашей транспортной программы. Всё, о чем я говорю, имеет долгосрочное значение, и конечно тут нельзя ждать результатов прямо завтра", - отметил Мурадов.
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Война в СирииГеоргий МурадовКрымСирияЭкономика
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