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РИА Новости

В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника

09:57 30.08.2019
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© REUTERS / Satellite image ©2019 Maxar TechnologiesСпутниковый снимок, на основании которого официальные лица США заявили о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
Спутниковый снимок, на основании которого официальные лица США заявили о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
© REUTERS / Satellite image ©2019 Maxar Technologies
Спутниковый снимок, на основании которого официальные лица США заявили о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
ТЕГЕРАН, 30 авг - РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.
"В действительности (спутник) "Нахид 1" находится в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке", - написал он в Twitter, комментируя информацию о том, что Ирану в третий раз не удалось вывести спутник на орбиту.
Министр также пригласил журналистов посетить полигон, чтобы убедиться в этом.
Ранее американская радиостанция NPR сообщила со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки о возможном взрыве иранской космической ракеты на площадке для запуска. Эксперты утверждают, что взрыв произошел в четверг на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.
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