В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника

ТЕГЕРАН, 30 авг - РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.
"В действительности (спутник) "Нахид 1" находится в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке", - написал он в Twitter, комментируя информацию о том, что Ирану в третий раз не удалось вывести спутник на орбиту.
Министр также пригласил журналистов посетить полигон, чтобы убедиться в этом.
Ранее американская радиостанция NPR сообщила со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки о возможном взрыве иранской космической ракеты на площадке для запуска. Эксперты утверждают, что взрыв произошел в четверг на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.